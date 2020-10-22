توجو: 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التوجولية تسجيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في التوجو قد بلغ 2104 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 51 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.