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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالى تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
كورونا في مالى
كورونا في مالى
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي قد بلغ 3.423 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس القمرية في يناير الماضي.

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