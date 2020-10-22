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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان.. مقتل متظاهر وإصابة آخرين فى اشتباكات مع الشرطة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:06 ص
قوات الأمن السودانية
قوات الأمن السودانية
وكالات
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قالت لجنة محلية للأطباء بالسودان في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن متظاهرًا واحدًا على الأقل قتل وأصيب آخرون في اشتباكات مع الشرطة.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء، حيث تجمعت حشود للضغط على الحكومة من أجل تحسين الأوضاع والمضي قدما في الإصلاح.

وقال شاهد من "رويترز" إن قوات الأمن أغلقت كل الجسور التي تربط الخرطوم وبحري وأم درمان عبر النيل الأزرق والنيل الأبيض لمنع المحتجين من الوصول إلى منطقة وسط المدينة.

وأضاف شاهد ثان أنه كان من المتوقع انضمام بعض بقايا أنصار البشير لاحتجاجات يوم الأربعاء للتعبير عن معارضتهم للحكومة، لكن الحشود تجمعت بشكل كبير للمطالبة بالعدالة لقتلى أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات العام الماضي.

وجاءت المظاهرات بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود لعهد الرئيس المخلوع عمر البشير ويجعل من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تمويل أجنبي أو إعفاء عاجل من الديون.

وصدرت دعوات لتنظيم احتجاجات قبل أيام لتتزامن مع ذكرى الإطاحة بأول نظام حكم عسكري بالبلاد في عام 1964، لكن الحماس لها فتر بعد إعلان ترامب يوم الاثنين.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ عقود، وهوت قيمة الجنيه السوداني إلى 220 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء من 50 جنيها قبل عامين، كما أن الديون الخارجية للبلاد تبلغ 60 مليار دولار، وتسارعت الأزمة منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.

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