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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: 24.818 إصابة و566 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيلها 24818 إصابة و566 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24818، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 5.3 مليون حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 17 أكتوبر 24062 حالة، وفي 18 أكتوبر 10982، وفي 19 أكتوبر 15383، وفي 20 أكتوبر 23227.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 566 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 155403 حالات.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم أكتوبر 461 حالة، وفي 18 أكتوبر 230، وفي 19 أكتوبر 271، وفي 20 أكتوبر 661.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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