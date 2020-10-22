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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليتوانيا تحدث أسطولها بمركبات عسكرية من ألمانيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:48 ص
شاحنات عسكرية
شاحنات عسكرية
وكالات
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جدد الجيش الليتواني أسطوله بمركبات عسكرية من ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع في فيلنيوس، إن القوات المسلحة لليتوانيا عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تلقت 142 شاحنة عسكرية أخرى من طراز يونيموج يو- 5000 من شركة دايملر للسيارات في إطار صفقة أسلحة.

وبتسلم هذه الدفعة، تكون ليتوانيا تلقت جميع الشاحنات الـ 340 المتعاقد عليها مع دايملر في عام 2015.

وتعتزم ليتوانيا تجديد العقد والحصول على 42 شاحنة أخرى من الطراز نفسه.

وقالت الوزارة إن التسليم مقرر العام المقبل.

وتقع ليتوانيا على حدود كالينينجراد الروسية وتشعر بالقلق بشأن أمنها في ظل الأزمة الأوكرانية، ولذا تقوم الدولة البلطيقية بتحديث قواتها المسلحة بشكل كبير، وينظر إلى ألمانيا في ليتوانيا على أنها شريك أساسي.

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