ليتوانيا تحدث أسطولها بمركبات عسكرية من ألمانيا

جدد الجيش الليتواني أسطوله بمركبات عسكرية من ألمانيا.وقالت وزارة الدفاع في فيلنيوس، إن القوات المسلحة لليتوانيا عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تلقت 142 شاحنة عسكرية أخرى من طراز يونيموج يو- 5000 من شركة دايملر للسيارات في إطار صفقة أسلحة.وبتسلم هذه الدفعة، تكون ليتوانيا تلقت جميع الشاحنات الـ 340 المتعاقد عليها مع دايملر في عام 2015.وتعتزم ليتوانيا تجديد العقد والحصول على 42 شاحنة أخرى من الطراز نفسه.وقالت الوزارة إن التسليم مقرر العام المقبل.وتقع ليتوانيا على حدود كالينينجراد الروسية وتشعر بالقلق بشأن أمنها في ظل الأزمة الأوكرانية، ولذا تقوم الدولة البلطيقية بتحديث قواتها المسلحة بشكل كبير، وينظر إلى ألمانيا في ليتوانيا على أنها شريك أساسي.