أمريكا لن تشارك فى بطولة العالم للمصارعة

قال الاتحاد الأمريكي للمصارعة، إنه لن يرسل فريقًا للمشاركة في بطولة العالم في صربيا في ديسمبر؛ بسبب مخاوف صحية وسلامة جراء جائحة فيروس كورونا.وصوتت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأمريكي بالإجماع على قرار عدم المشاركة في البطولة المقامة في الفترة من 12 حتى 20 ديسمبر في بلجراد.وقال بروس باومجارتنر، رئيس الاتحاد الأمريكي، في بيان: «بعد مراجعة البيانات الصحية والعلمية والحكومية المعدلة والحصول على رأي الرياضيين وشركاء الاتحاد توصلت اللجنة التنفيذية إلى أنه ليس في مصلحة الجميع تجهيز بعثة للسفر والمشاركة في بطولة العالم للكبار في صربيا».وفي ضوء اتخاذه القرار، أشار الاتحاد الأمريكي إلى قرار الاتحاد الدولي واتحاد المصارعة العالمي بإلغاء منافسات بطولة العالم للناشئين، والتي كانت مقررة في ديسمبر في بلجراد أيضًا، وأن بطولة الكبار هي الوحيدة المتبقية التي لم تُلغى حتى الآن.