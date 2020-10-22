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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تمدّد مهمة استكشاف الغاز فى شرق المتوسط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
استكشاف الغاز
استكشاف الغاز
وكالات
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أعلنت تركيا أنّها تعتزم تمديد مهمّة لاستكشاف الغاز في شرق المتوسط، متجاهلة تحذيرات الدول الغربية.

وجاء في إعلان للبحرية التركية، في رسالة إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس"، إنّ السفينة "عروج ريس" كان من المقرر أن تنهي عملها اليوم الخميس، لكنها ستواصل عملها البحري حتى 27 أكتوبر.

وأصبحت السفينة "عروج ريس" رمزًا لشهيّة أنقرة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، حيث أطلق العثور على احتياطات كبيرة في السنوات الأخيرة سباقًا على ما يسمّى بـ"الذهب الأزرق".

وأعادت الثروات الكامنة تحت المتوسط إثارة نزاعات مزمنة حول الحدود البحرية بين تركيا واليونان.

وتتّهم أثينا أنقرة بخرق القانون الدولي بأنشطتها الاستكشافية في المياه اليونانية، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو.

وتصرّ تركيا أنها تمارس حقها باستكشاف الموارد في مياه المتوسط، وتعتبر أن هذه الجزيرة الصغيرة لا يجب أن يعتد بها في مطالبة اليونان بالسيادة على المنطقة البحرية.

وبعد خطوة مماثلة في أغسطس أثارت خلافا، أعادت أنقرة إرسال سفينة "عروج ريس" إلى المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرتي كريت وكاستيلوريزو اليونانيتين.

وأعادت تركيا إرسال السفينة الأسبوع الماضي، ما قوّض الآمال بخفض منسوب التوتر.

والأربعاء قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا لديها "أوهام إمبريالية" في شرق المتوسط، فيما طالبت حكومته الاتحاد الأوروبي ببحث تعليق الوحدة الجمركية مع تركيا.

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