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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوباما: ترامب لا يأخذ مهامه الرئاسية على محمل الجد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
أوباما
أوباما
وكالات
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اتّهم الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما، خلفه الجمهوري دونالد ترامب بأنه "غير قادر على أن يأخذ مهامه الرئاسية على محمل الجدّ"، وذلك في أول تجمّع له لصالح جو بايدن قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وقال أول رئيس أسود للولايات المتّحدة في التجمّع الذي أقيم في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا "هذا ليس تليفزيون الواقع، هذا هو الواقع والباقون منّا تعيّن علينا أن نعيش مع عواقب (ترامب) الذي أثبت أنّه غير قادر على أخذ هذه المهمّة على محمل الجدّ".

وأضاف: "التغريد أثناء مشاهدة التليفزيون لا يحلّ المشاكل".

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