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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. انطلاق مواسم نجوم المسرح الجامعى فى نسخته الرابعة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
مركز الهناجر
مركز الهناجر
نضال ممدوح
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تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في الثامنة مساء اليوم الخميس بساحة مركز الهناجر، انطلاق الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي والذي ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ وذلك في إطار اكتشاف ودعم المبدعين في كافة المجالات.

مواسم نجوم المسرح الجامعي هو استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.

هذا وقد تقدم للمشاركة في هذه الدورة 115 عرضًا مسرحيًا من جامعات: "القاهرة، عين شمس، حلوان، المستقبل، الإسكندرية، دمياط، بنها، المنصورة، بورسعيد، الفيوم"، حيث تم اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة والتي تكونت من النقاد: باسم صادق، ومي سليم، وهند سلامة.

ويتضمن حفل الافتتاح تقديم العروض المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم للدورة الجديدة برئاسة الفنان محمد دسوقي، وعضوية كل من الفنان إيهاب فهمي، والدكتور سمير شاهين، والمخرج إسلام إمام، والدكتورة مروة عودة.

يعقب حفل الافتتاح عرض "لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن النص المسرحي "فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج وإخراج كريم شهدي جامعة المستقبل.
مواسم نجوم المسرح الجامعى
مواسم نجوم المسرح الجامعى

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