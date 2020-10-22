تونس تسجل 1400 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45.892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.