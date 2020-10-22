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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. ملحمة طومان باى ضد العثمانيين ببيت السحيمى

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:05 ص
بيت السحيمي
بيت السحيمي
نضال ممدوح
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يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "طومان باي ما قبل النهاية" والذي تقدمه فرقة شظايا المسرحية.

يدور العرض حول الأيام الأخيرة للسلطان طومان باي وملحمته التي كتبها بسطور من نور في مقاومة العثمانيين وعلي رأسهم السلطان سليم الأول في غزو مصر، ويرصد العمل صراع الحكم في تلك الفترة، وبطولة طومان باي وشعب مصر في مقاومة الغزاة.

العرض بطولة محمد حسن الجندي، أحمد صالح، أحمد سليمان، محمد مرسي، أحمد حافظ، محمود حسني، أمير كمال، هاجر حسن، وليد اسامة، يوسف شوقي، يارا حسين، أسماء ابو بكر، مخرج منفذ فاطيما محمد، أحمد العزوني، موسيقي أحمد السيد، أعدها للمسرح أحمد محمد حسن، محمد شعبان نور عفيفي، ومن إخراج نور عفيفي.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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