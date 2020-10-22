الليلة.. تراث فنان الشعب سيد درويش بقصر الأمير بشتاك

يقيم قصر بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع المعز، في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفلًا تحييه فرقة تراث سيد درويش٬ التابعة لجمعية أصدقاء سيد درويش، بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش.وتُقدم الفرقة الموسيقية باقة من أجمل ألحان خالد الذكر سيد درويش من بينها: قوم يا مصري، بلادي٬ يا حلاوة أم إسماعيل٬ دنجي دنجي٬ شد الحزام٬ الحلوة دي٬ سالمة يا سلامة، بالإضافة إلى موشحات: مُنيتى عز أصطباري٬ يا سقيق الروح من جسدي٬ لما بدا يتثني، وغيرها من الألحان.يُذكر أن فنان الشعب اسمه الحقيقي السيد درويش البحر٬ وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، حيث قال عنه الموسيقار رياض السنباطي: سيد درويش هو الموسيقار الذي صنع التطور الحقيقي للموسيقى المصرية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.