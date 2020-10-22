«فى تحليل الخطاب الثقافى» و«نصوص الحجر والعزلة».. جديد الأدهم للنشر

صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ كتاب بحثي نقدي بعنوان "في تحليل الخطاب الثقافي.. قراءات نقدية في نصوص معاصرة" للباحث الدكتور منير فوزي.ويحاول المؤلف في هذا الكتاب الإفادة من معطيات النقد الثقافي لتحليل بعض النصوص الأدبية المعاصرة وقد اشتمل على أبع قراءات في ديوان الشاعر درويش الأسيوطي٬ حيث تتبع المؤلف في هذا الديوان تجليات النص في إطار تفاعلاته السياقية بوصفه تعبيرا عن أنساق فكرية وعني في جانب آخر منه برصد أهم مظاهر تجليات الشعرية وإبراز خصائصها الفنية.في سياق متصل وعن نفس الدار صدر كتاب آخر بعنوان "مجاز تائه إلى الوحي.. نصوص الحجر والعزلة" من تأليف المهدي الحمروني.وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "في هذا السياق التاريخي والإستثنائي يطلع علينا الشاعر المهدي الحمروني٬ ليعيد توجيه البوصلة٬ ويشرع في بناء وإعادة تشكيل المشهد الثقافي مع ثلة من رفاق الدرب٬ وإن بدت له خصوصية إبداعية مغايرة٬ تتخطي المألوف٬ وتقفز علي حواجز الوهم٬ وتعري المستتر٬ وتفضح المسكوت عنه٬ وتفتح الأبواب المغلفة لتتنسم عبير الحرية الإبداعية".