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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

رصد خلل فى عمل «إنستجرام» بعدد من دول العالم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
إنستجرام
إنستجرام
وكالات
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قال موقع "Downdetector" الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت حول العالم، إنه سجل اليوم الخميس مشاكل في عمل الشبكة الاجتماعية "إنستجرام" في العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا.

وجاءت غالبية الشكاوى حول وجود الخلل من المستخدمين في (الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وبريطانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا).

وفي روسيا، جاءت معظم شكاوى المستخدمين من سكان العاصمة موسكو.

ووفقا للموقع، عانى معظم المستخدمين من مشاكل في عرض موجز الأخبار (حوالي 60%)، و17% لم يتمكنوا من مشاهدة مقاطع "الستوري"، وحوالي 21% لم يستطيعوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

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