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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تتجه لـ«الإغلاق العام» لاحتواء تفشى كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:28 ص
إيجور ماتوفيتش
إيجور ماتوفيتش
وكالات
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لم يعد رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش يستبعد فرض إغلاق في بلاده بعد زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 2.202 حالة.

وقال ماتوفيتش، إنه ربما يكون من الأجدى "إغلاق البلاد بالكامل" للحيلولة دون حدوث زيادة سريعة في عدد الحالات كما حدث في جمهورية التشيك المجاورة.

ومن المقرر أن يجتمع فريق الأزمة الخاص بالتعامل مع انتشار وباء كورونا في سلوفاكيا، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن فرض إغلاق عام من عدمه.

وأعلنت السلطات الصحية في سلوفاكيا، التي يبلغ تعداد سكانها 5.4 مليون نسمة، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 33.602 منذ بدء انتشار الوباء، في حين بلغت حصيلة الوفيات 98 حالة.

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