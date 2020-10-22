ثنائى العود «دينا وغسان» بضيافة المسرح الصغير

يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفل موسيقي فني يحييه ثنائي العود دينا وغسان.يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات التراثية لكبار الملحنين مثل: «محمد عبد الوهاب موسيقى وطني حبيبي٬ سهرت منه الليالي، سيد مكاوي يامسهرني، فيروز البنت الشلبية».كما يتضمن الحفل مجموعة من مؤلفات دينا «لونجا دينا–سماعي نهاوند»، ومؤلفات غسان «أه – رفيقة الحلم»، ويختتما الحفل بتقديم العزف الثنائي على عود واحد بمقطوعة «لونجا رياض» للموسيقار رياض السنباطي، ومجموعة تنويعات لأشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش.اشتهر الثنائي بالعزف بتقنية «أصبع ووتر»، وهي طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.هذا ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.