اتهام قاصرين ساعدا قاتل المدرّس الفرنسى على التعرّف عليه بـ«التآمر فى القتل»

صرح مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، لوكالة «فرانس برس»، بأنّ النيابة العامة وجّهت تهمة «التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية» إلى تلميذين قاصرين ساعدا قاتل المدرّس الفرنسي صامويل باتي، الذي قُتل ذبحًا قرب باريس لعرضه رسومًا كاريكاتورية للنبيّ محمد (ص) على تلامذته.وكان المدّعون العامّون قالوا في وقت سابق، إن التلميذين البالغين من العمر 14 و15 عامًا، كانا من ضمن مجموعة تلاميذ تقاسموا ما بين 300 و350 يورو عرضها عليهم القاتل لمساعدته في العثور على المدرّس.