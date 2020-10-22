الديمقراطيون بمجلس الشيوخ يقاطعون التصويت على تعيين قاضية المحكمة العليا

قال مساعد عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن الديمقراطيين باللجنة القضائية التابعة للمجلس سيقاطعون التصويت المزمع إجراؤه اليوم الخميس على تعيين آمي كوني باريت لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا.ويحتج الديمقراطيون على اختيار الرئيس دونالد ترامب، لباريت بعد وفاة القاضية روث جينسبرج منتصف سبتمبر ويقولون إنه كان عليه الانتظار لحين طهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.وسارع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بطرح اسم باريت على المجلس للتصويت أملًا في الموافقة على اختيارها لتشغل مقعدها بالمحكمة العليا قبل الثالث من نوفمبر.