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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بنهاية 2020

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعرب مسؤولو الصحة الأمريكيون عن تفاؤلهم بأن لقاحًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» قد يكون متاحًا بكميات محدودة بحلول نهاية 2020.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: «أنا متفائل أيضَا بأنه سيكون متاح للتوزيع لدينا قبل نهاية العام إمدادات محدودة من لقاح واحد أو أكثر لكوفيد-19، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في الوقت الذي حث فيه أيضًا على توخي اليقظة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المسبب للمرض.

كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، إنه من المعقول توقع توفر لقاح أو لقاحين بحلول نهاية العام لتلقيح جميع الأفراد الأكثر ضعفًا في البلاد.

يشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 8.1 مليون حالة إصابة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي، وتوفي حوالي 220 ألفًا بسبب المرض، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.

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