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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة متطوع بالبرازيل بعد حقنه بلقاح كورونا تحت التجربة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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فارق متطوع فى عيادة تجارب طبية خاصة بلقاح فيروس كورونا، الذى تطوره شركة أسترازينيكا، الحياة، فى البرازيل بحسب ما أعلنته وكالة الرقابة الصحية الوطنية اليوم الخميس.

وتقوم شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وذكرت شبكة "سى إن إن البرازيل" أن المتطوع كان يبلغ من العمر 28 عاما وهو من ريودى جانيرو وتوفى بسبب اضطرابات لها علاقة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ولكن صحيفة "أو جلوبو" نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن المتطوع حصل على عقار وهمى بدلا من اللقاح.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 5.2 ملايين شخص، وهو ثالث أعلى رقم فى العالم.

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