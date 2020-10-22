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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: 66 حالة وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
أ.ش.أ
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل 66 حالة وفاة جديدة في العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا في موسكو في ساعه متاخره من أمس الأربعاء، مقارنة بمساء أمس الثلاثاء، حين بلغ عدد المتوفين 63 شخصًا.

وتشير بيانات المركز - وفقًا لقناة «روسيا اليوم» الفضائية مساء اليوم - إلى أن إجمالي عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 6187 شخصًا.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم «أمراض الشتاء» زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

ولم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي، باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بانتظار أن تنتهي مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين، وتوفير المنتجين دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية.

وقال وزير الصحة، إنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا بنهاية المقبل نوفمبر.

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