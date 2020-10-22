الليلة.. افتتاح الدورة 13 لمهرجان سماع الدولى بالقلعة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة٬ في السادسة مساء اليوم الخميس٬ والفنان انتصار عبد الفتاح٬ فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الثالثة عشر الاستثنائية لعام 2020 تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وذلك على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين.ويشارك في المهرجان 20 فرقة من المقرر أن تشارك فى الورشة التي تضم فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك فرق من الكنائس المصرية، وتؤكد هذه الورشة الاستثنائية على عودة الريادة لفن السماع لمصر.وتحل دولة لبنان ضيف شرف المهرجان، وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح والهوية المصرية، يُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب "نهج البردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومي شيخ المنشدين.