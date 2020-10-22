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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-10-2020

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع " الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22-10-2020.

ويستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 22-10-2020


سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك الإسكندرية وبلغ 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ووصل فى بنك عوده 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا وسجل 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل فى المصرف العربي الدولي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي وحقق 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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