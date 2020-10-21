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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الإحصاء»: 150.5 مليون دولار واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباصات خلال 7 أشهر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:48 م
أتوبيسات
أتوبيسات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد وحدات كاملة من أتوبيسات وميكروباص وميني باص بتكلفة 150.5 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 82.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 67.8 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن حجم واردات مصر من سيارات نقل البضائع بلغت 198.5 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام2020، مقابل 237.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض 39.1 مليون دولار خلال عام.

كما أظهر التقرير، أن واردات الجرارات بلغت 164.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020، مقابل 179.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، كذلك سيارات للاستعمالات الخاصة من 94.1 مليون دولار لـ 63.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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