حبس 3 متهمين بينهم مأذون وسيدة لتزويرهم محررات رسمية

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبد العزيز، وسكرتارية أمجد سمير، وثروت حكيم، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم موظف بالسجل المدني (ع.م)، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهمة (ع.م )، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم (ع.م ) مأذون شرعي، لقيامهم بالتزوير في محررات رسمية.ترجع الواقعة إلى عام 2016، حيث قام 3 أشخاص بالاشتراك مع آخرين في تزوير محررات رسمية (بطاقة شخصية وقسيمة طلاق) خاصة بالسيدة منال عبد الحميد عبد اللطيف، والتي سبق وأن حصلت على أحكام قضائية ضد زوجها في قضيتين، مما أثار حفيظتة وقام بالاتفاق مع سيدة لانتحال صفة زوجته التي على خلاف معه والذهاب إلى مأذون شرعي على علم بواقعة التزوير، وقام بتطليقها من زوجها وذهبا إلى الشهر العقاري.وتنازلت الزوجة المزيفة عن الأحكام القضائية الصادرة ضد زوجها بمساعدة آخرين، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض علي المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.