رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي للطفولة» يوقف زواج طفلين بعين شمس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:19 م
زواج
زواج
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط زواج لطفلين (12 عامًا) بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل حيث قامت إحدى السيدات "القائمين على تجهيزها للعرس" بنشر صور العروس.

أشارت السنباطي إلى أنه تم تحرير بلاغ بمضمون الشكوى، وعلى الفور تم إحالة البلاغ للجنة الحماية للتحقق منها، لافتة إلى أنه بالفعل توجهت لجنة الحماية الفرعية بعين شمس لمحل الواقعة وتبين أن العروسين كلاهما يبلغ من العمر 12 عامًا، وأن الطفلة تقيم مع الجدة والتي أفادت بأنها مجرد خطبة.

أكدت أنه تم أخذ التعهدات والإقرارات على أهل الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني، موضحة أنه تم عقد جلسة إرشاد أسري للأهل، وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين في هذا السن.

وشددت على أن مثل هذه الوقائع تشكل خطرًا جسيمًا على الأطفال وتكريس لدائرة العنف، مناشدة الأهالي بضرورة حماية أطفالهم من كافة أشكال الإساءة التي تنجم عنها أضرار بالغة، لافتة إلى أن الزج بالأطفال في مثل هذه الوقائع يؤثر على براءتهم وطفولتهم حتى وإن كان على سبيل الدعابة.

كما ناشدت المجلس القومي للطفولة والأمومة مجددا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو وقائع من شأنها تعريض الأطفال للخطر من خلال آليات الإبلاغ والشكاوى الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

ختام برنامج العمل الحكومى لـ«قصور الثقافة»

غدًا.. انطلاق معرض للكتاب بمدينة السويس

أبرز محطات العلاقات «المصرية ـ اليونانية» في مجال الثقافة

تعرف على ضيوف الدورة 39 من معرض الشارقة للكتاب