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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: لم تظهر أي إصابات بـ«كورونا» في المدارس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:18 م
المدارس
المدارس
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أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المدارس لم تشهد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الدراسي 20202021، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية ومطالبة أولياء الأمور بعدم التجمع أمام المدارس.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب التي ستنطلق في الداخل السبت المقبل، موجودة في مديريات الصحة بالمحافظات، مشيرًا إلى تخصيص 3 آلاف سيارة إسعاف أمام المقرات الانتخابية، وغرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار الساعة بالإضافة إلى غرف المحافظات.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

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