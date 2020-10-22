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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكتبة الكونجرس تصفع أردوغان وتستخدم مفهوم الإبادة الجماعية للأرمن

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:11 ص
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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أعلن أعضاء في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، أن مكتبة الكونجرس ستعترف بالإبادة الجماعية للأرمن من خلال تعديل فهرسها الذي يشير إليها حتى الآن باسم "مذبحة الأرمن" فقط والتي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن.

و قال النائب الأمريكي آدم شيف، في بيان له، إن قرار أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن جاء في أعقاب طلب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى طلب رسمي لتغيير العنوان بمبادرة من مكتبة جامعة كاليفورنيان وذلك وفق موقع "pasadenanow" الأمريكي.

وأكد شيف أنه من الأخبار السارة أن مجلس المكتبات بناءً على طلب الكونجرس سيستخدم الآن المصطلح الدقيق تاريخيًا وهو "الإبادة الجماعية للأرمن"، في ضربة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف النائب الأمريكي: "هذه خطوة أخرى في التغلب على حملة الإنكار المستمرة منذ عقود والتي أسكتت الكثير عن مقتل 1.5 مليون أرمني، وهذا الاعتراف له معنى خاص في وقت تبدو فيه الإبادة الجماعية التي حدثت قبل قرن من الزمان تبدو قريبة للغاية الآن، حيث ترتكب أذربيجان وتركيا فظائع الآن في قره باغ".

وانضم إلى شيف في بيانه هذا نواب آخرين من بينهم جاكي سبير، وفرانك بالوني، وجوس بيلراكيس، ودينا تيتوس.

من جهتها قالت سبير أحد النواب المشاركين في البيان إن هذه الخطوة كانت ضرورية ومتأخرة، ففي العام الماضي كانت فخورة بالمشاركة في قيادة قرار مجلس النواب التاريخي للاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن، مؤكدة أنه من الضروري ألا تخجل المكتبة من الحقيقة وأنه تريد رؤية مكتبة الكونجرس تصحح عناوين أبحاثها لتلتزم بالدقة التاريخية وللتعرف بشكل صحيح على مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية.

ويأتي التغيير في أعقاب قرارات أقرها مجلسا النواب والشيوخ في ديسمبر للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمتنية لكن لم يوقعها الرئيس دونالد ترامب حتى الآن.

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