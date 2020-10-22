حظك اليوم.. برج القوس الخميس 22 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، فيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا.عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحًا.صحيًا: تناول كوب من الزهورات أو اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.