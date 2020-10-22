حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 22 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، فيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكن سرعان ما تجد نفسك أمام ملفات جديدة.عاطفيًا: أجواء متوترة مع الشريك اليوم، ولعلّ الخجل يساهم في خلق هذه الأجواء بسبب التردد غير المبرر.صحيًا: أعصابك المتشنجة تحرمك النوم، وتسبب لك الأرق، ما يرتد سلبًا على كل تصرفاتك التي تزعج كل من تواجهه.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.