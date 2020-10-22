حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 22 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، فيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: قد تشعر بالقلق تجاه زملائك في العمل ما يدفعك إلى مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة أمامك.عاطفيًا: لا تدع الذكريات الحزينة تسيطر على أفكارك، انطلق واستفد من التجارب الماضية.صحيًا: تحاش كل ما يثيرك لتناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.