حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 22 أكتوبر 2020
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
مارسيل نظميطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر دقة وحرصًا في مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد.
عاطفيًا: السلبيات من جانب الشريك تترك آثارًا سلبية على العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.
الثور
مهنيًا: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: الاحترام واجب بينك وبين الشريك، وهو يحدد مسار الأمور بينكما.
صحيًا: احترم مواعيد تناول الأدوية ولا تتناولها ساعة تشاء لأن ذلك يسبب لك مشاكل في المعدة.
الجوزاء
مهنيًا: قد تشعر بالقلق تجاه زملائك في العمل ما يدفعك إلى مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة أمامك.
عاطفيًا: لا تدع الذكريات الحزينة تسيطر على أفكارك، انطلق واستفد من التجارب الماضية.
صحيًا: تحاش كل ما يثيرك لتناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.
السرطان
مهنيًا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك كثيرًا، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.
صحيًا: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.
الأسد
مهنيًا: يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: كثرة المراوغة في حسم الأمور الدقيقة تنذر بأن العلاقة بالشريك لن تدوم طويلًا.
صحيًا: قد تواجه أزمة صحية طارئة تبقيك طريح الفراش أكثر من أسبوع، لكنها ليست خطرة.
العذراء
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحيًا: تبدو مرهقًا في معظم الأوقات وعلامات المرض بادية على وجهك، والسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له، فانتبه.
الميزان
مهنيًا: يوم جيد يساعدك فتنطلق أعمالك بحرية أكبر وتتحسن أوضاعك المالية إذا شعرت بعرقلة.
عاطفيًا: قدرتك الفائقة على الإقناع تساعدك في تبرير بعض مواقفك تجاه الشريك، فيتفهم ذلك.
صحيًا: خفف من حالات الانفعالات التي قد ترتد سلبًا على وضعك الصحي والنفسي.
العقرب
مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكن سرعان ما تجد نفسك أمام ملفات جديدة.
عاطفيًا: أجواء متوترة مع الشريك اليوم، ولعلّ الخجل يساهم في خلق هذه الأجواء بسبب التردد غير المبرر.
صحيًا: أعصابك المتشنجة تحرمك النوم، وتسبب لك الأرق، ما يرتد سلبًا على كل تصرفاتك التي تزعج كل من تواجهه.
القوس
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: تناول كوب من الزهورات أو اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.
الجدي
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: تضع كل مشاغلك جانبًا، وتعطي ممارسة الرياضة الأولوية.
الدلو
مهنيًا: تتغير المخططات هذا اليوم، ما يجعلك ترزح تحت ثقل الضغوط المتنوعة وتضطر إلى أن تتكيف مع العراقيل.
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة الخلاف مع الشريك، فإن التفاهم يكون الحل الوحيد لتقريب المسافة بينكما.
صحيًا: تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام، لكنك تتقاعس عن الاتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه.
الحوت
مهنيًا: إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك.
عاطفيًا: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، ولا سيّما أنّ أيّ تأخير قد يلحق بعلاقتك بالشريك بعض الضرر.
صحيًا: تتوسم خيرًا بالعلاج الذي تخضع له، وخصوصًا بعدما استعدت جزءًا كبيرًا من عافيتك.
الحمل
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر دقة وحرصًا في مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد.
عاطفيًا: السلبيات من جانب الشريك تترك آثارًا سلبية على العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.
الثور
مهنيًا: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: الاحترام واجب بينك وبين الشريك، وهو يحدد مسار الأمور بينكما.
صحيًا: احترم مواعيد تناول الأدوية ولا تتناولها ساعة تشاء لأن ذلك يسبب لك مشاكل في المعدة.
الجوزاء
مهنيًا: قد تشعر بالقلق تجاه زملائك في العمل ما يدفعك إلى مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة أمامك.
عاطفيًا: لا تدع الذكريات الحزينة تسيطر على أفكارك، انطلق واستفد من التجارب الماضية.
صحيًا: تحاش كل ما يثيرك لتناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.
السرطان
مهنيًا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك كثيرًا، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.
صحيًا: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.
الأسد
مهنيًا: يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: كثرة المراوغة في حسم الأمور الدقيقة تنذر بأن العلاقة بالشريك لن تدوم طويلًا.
صحيًا: قد تواجه أزمة صحية طارئة تبقيك طريح الفراش أكثر من أسبوع، لكنها ليست خطرة.
العذراء
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحيًا: تبدو مرهقًا في معظم الأوقات وعلامات المرض بادية على وجهك، والسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له، فانتبه.
الميزان
مهنيًا: يوم جيد يساعدك فتنطلق أعمالك بحرية أكبر وتتحسن أوضاعك المالية إذا شعرت بعرقلة.
عاطفيًا: قدرتك الفائقة على الإقناع تساعدك في تبرير بعض مواقفك تجاه الشريك، فيتفهم ذلك.
صحيًا: خفف من حالات الانفعالات التي قد ترتد سلبًا على وضعك الصحي والنفسي.
العقرب
مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكن سرعان ما تجد نفسك أمام ملفات جديدة.
عاطفيًا: أجواء متوترة مع الشريك اليوم، ولعلّ الخجل يساهم في خلق هذه الأجواء بسبب التردد غير المبرر.
صحيًا: أعصابك المتشنجة تحرمك النوم، وتسبب لك الأرق، ما يرتد سلبًا على كل تصرفاتك التي تزعج كل من تواجهه.
القوس
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: تناول كوب من الزهورات أو اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.
الجدي
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: تضع كل مشاغلك جانبًا، وتعطي ممارسة الرياضة الأولوية.
الدلو
مهنيًا: تتغير المخططات هذا اليوم، ما يجعلك ترزح تحت ثقل الضغوط المتنوعة وتضطر إلى أن تتكيف مع العراقيل.
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة الخلاف مع الشريك، فإن التفاهم يكون الحل الوحيد لتقريب المسافة بينكما.
صحيًا: تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام، لكنك تتقاعس عن الاتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه.
الحوت
مهنيًا: إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك.
عاطفيًا: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، ولا سيّما أنّ أيّ تأخير قد يلحق بعلاقتك بالشريك بعض الضرر.
صحيًا: تتوسم خيرًا بالعلاج الذي تخضع له، وخصوصًا بعدما استعدت جزءًا كبيرًا من عافيتك.