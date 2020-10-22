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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 22 أكتوبر 2020

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
مارسيل نظمي
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر دقة وحرصًا في مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد.
عاطفيًا: السلبيات من جانب الشريك تترك آثارًا سلبية على العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

الثور
مهنيًا: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: الاحترام واجب بينك وبين الشريك، وهو يحدد مسار الأمور بينكما.
صحيًا: احترم مواعيد تناول الأدوية ولا تتناولها ساعة تشاء لأن ذلك يسبب لك مشاكل في المعدة.

الجوزاء
مهنيًا: قد تشعر بالقلق تجاه زملائك في العمل ما يدفعك إلى مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة أمامك.
عاطفيًا: لا تدع الذكريات الحزينة تسيطر على أفكارك، انطلق واستفد من التجارب الماضية.
صحيًا: تحاش كل ما يثيرك لتناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.

السرطان
مهنيًا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك كثيرًا، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.
صحيًا: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.

الأسد
مهنيًا: يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: كثرة المراوغة في حسم الأمور الدقيقة تنذر بأن العلاقة بالشريك لن تدوم طويلًا.
صحيًا: قد تواجه أزمة صحية طارئة تبقيك طريح الفراش أكثر من أسبوع، لكنها ليست خطرة.

العذراء
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحيًا: تبدو مرهقًا في معظم الأوقات وعلامات المرض بادية على وجهك، والسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له، فانتبه.

الميزان
مهنيًا: يوم جيد يساعدك فتنطلق أعمالك بحرية أكبر وتتحسن أوضاعك المالية إذا شعرت بعرقلة.
عاطفيًا: قدرتك الفائقة على الإقناع تساعدك في تبرير بعض مواقفك تجاه الشريك، فيتفهم ذلك.
صحيًا: خفف من حالات الانفعالات التي قد ترتد سلبًا على وضعك الصحي والنفسي.

العقرب
مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكن سرعان ما تجد نفسك أمام ملفات جديدة.
عاطفيًا: أجواء متوترة مع الشريك اليوم، ولعلّ الخجل يساهم في خلق هذه الأجواء بسبب التردد غير المبرر.
صحيًا: أعصابك المتشنجة تحرمك النوم، وتسبب لك الأرق، ما يرتد سلبًا على كل تصرفاتك التي تزعج كل من تواجهه.

القوس
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: تناول كوب من الزهورات أو اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.

الجدي
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: تضع كل مشاغلك جانبًا، وتعطي ممارسة الرياضة الأولوية.

الدلو
مهنيًا: تتغير المخططات هذا اليوم، ما يجعلك ترزح تحت ثقل الضغوط المتنوعة وتضطر إلى أن تتكيف مع العراقيل.
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة الخلاف مع الشريك، فإن التفاهم يكون الحل الوحيد لتقريب المسافة بينكما.
صحيًا: تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام، لكنك تتقاعس عن الاتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه.

الحوت
مهنيًا: إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك.
عاطفيًا: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، ولا سيّما أنّ أيّ تأخير قد يلحق بعلاقتك بالشريك بعض الضرر.
صحيًا: تتوسم خيرًا بالعلاج الذي تخضع له، وخصوصًا بعدما استعدت جزءًا كبيرًا من عافيتك.

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