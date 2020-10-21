6 مصابين في حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

أصيب 6 أشخاص، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إثر حوادث متفرقة، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارًا من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمجلس، يفيد بإصابة كلًا من "محمود. ع. ع" 12 سنة، وإصابة "محمد. أ. أ" 5 سنوات، وإصابة "محمود. خ. م" 11 سنة بسحجات بالوجه والقدم وكدمات متفرقة واشتباه بارتجاج في المخ، في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية النواصر.وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى إسنا التخصصي، وأصيب "منصور. ع. ا" 35 سنة عامل محارة، مقيم بقرية القرايا بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، إثر سقوطه من الأعلى أثناء عمله،كما شهدت عزبة الخزان التابعة لمركز إسنا، إصابة "أحمد. أ. م" 34 سنة عامل، بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، إثر سقوطه من الأعلى أثناء عمله.وشهدت قرية نجع أبو سعيد بمركز إسنا، أصابة الطفلة "ملك. م. م" 4 سنوات، بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، إثر سقوطها من سلالم المنزل من الدور الثاني للدور الأول، وعلى الفور تم نقل الطفلة وجميع المصابين إلي مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.وتم اتخاذ كافة الإجراءات وعمل عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.