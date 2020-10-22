رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الموسم الدراسى يصيب سوق حلاوة المولد بالركود (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:41 م
حلاوة المولد
حلاوة المولد
حسام عسل - تصوير:محمد ديبو
طباعة

اعتاد المصريون الاحتفال بذكرى المولد النبوي، فتنتشر شوادر بيع حلوى وعرائس المولد بأشكالها المختلفة وألوانها المبهجة، كما تتزين شوارع المحروسة لقدوم هذه المناسبة.
الموسم الدراسى يصيب
«الدستور» تجولت بمنطقة باب البحر وسط القاهرة التي تشتهر ببيع وصناعة حلوى المولد،ورصدت حركة الشراء التى تشهد ركودا، وقل إقبال الأسر ذات الدخل المحدود، فالبعض اختار كميات قليلة حسب أهميتها بالنسبة له، حسبما ذكر التجار.
الموسم الدراسى يصيب
وقال صالح أحد بائعي حلوى المولد إن حركة الشراء مستواها منخفض هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب دخول موسم الدراسة، وهو ما شكل عبئا على محدودي الدخل، فالاعوام السابقة كان موسم دخول الدراسة بعيدا عن موسم المولد النبوي، لكن هذا العام أتى الموسمان في توقيت واحد لظروف تأجيل الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما جعل أولياء الأمور يصرفون النظرعن شراء الحلوى.
الموسم الدراسى يصيب
من جانبه أشار محمد العوام صاحب أحد شوادر بيع الحلوى إلى أن الإعلام لم يلقى الضوء هذا العام بحلوى المولد كما كان من في الأعوام السابقة، بسبب ماراثون انتخابات مجلس النواب التي تزاحم هي الأخرى موسم المولد، فالتغطية الإعلامية كانت تحفز المواطنين لشرائها وانتشالهم من مشاغل الحياة الغارقين فيها هذا العام.
الموسم الدراسى يصيب
وفي السياق ذاته قالت أم نشوى بائعة حلوى إنها لا تعتقد أن الأسعار سببا في ذلك العزوف، بل هي تتوقع ازدياد الإقبال في الاسبوع الأخير قبل المولد، لان الأسعار لم ترتفع بشكل ملحوظ عن العام الماضي بل الارتفاع طفيف للغاية.
الموسم الدراسى يصيب
تتراوح الأسعار من 35 إلى 40 جنيها للكيلو، أما العلب الجاهزة تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 1000 جنية والقطع تبدأ جنيهان وحتى 15 جنية باختلاف نوعها.
الموسم الدراسى يصيب
وعن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قال حسن (أحد الباعة) إنه يحرص على تعقيم العلب قبل وضع الحلوى بها كذلك يهتم بغسل يده بشكل دوري بالماء والصابون، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينه وبين الزبائن.
الموسم الدراسى يصيب
 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

بسبب كورونا.. «الطرق الصوفية» تلغى احتفالات المولد النبوى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 22-10-2020

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

مؤتمر «غرب الدلتا الثقافى» يؤكد دعمه للدولة فى مواجهة الإرهاب

«عبد الدايم»: الأكاديمية المصرية بروما بوابة عبور الإبداع لأوروبا

مسرح «الهناجر» يستقبل مواسم نجوم المسرح الجامعي

«خيوط الانطفاء».. رواية البحث عن سيرة عائلة مفقودة