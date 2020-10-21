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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع في أسعار نفط الخليج بنهاية تعاملات الأربعاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:35 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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انخفضت أسعار النفط بالدول الخليجية بنهاية تعاملات، الأربعاء، إلى نحو 1% خلال أسبوع بعد تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وانتشار كورونا وتراجع الطلب على النفط.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وينشر «الدستور» أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، وجاءت على النحو التالي:

النفط السعودي الخفيف 42.00 دولار للبرميل.
النفط السعودي الثقيل سجل 42.10 دولار للبرميل.
النفط الجزائري مزيج سهران سجل 41.25 دولار للبرميل.
النفط الإماراتي مزيج مربان 42.34 دولار للبرميل.
النفط الكويتي 41.27 دولار للبرميل.
النفط العماني 42.76 دولار للبرميل.
نفط البصرة الخفيف 44.47 دولار للبرميل.

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