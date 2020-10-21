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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سعيد الدابي: القمة الثلاثية رسالة لتركيا بضرورة التزام حدودها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:29 م
سعيد الدابي
سعيد الدابي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القمة الثلاثية بين كل من مصر واليونان وقبرص والتي تعقد في نيقوسيا بين زعماء البلدان الثلاثة.

وأضاف الدابي، أنها تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي لمختلف التحديات، التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، والبناء على نتائج القمم السابقة وتوصياتها، مؤكدا أن مصر على علاقات متينة وقوية بكل دول المتوسط وفي المقدمة منهما اليونان وقبرص.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود العديد من الرسائل خلال القمة الثلاثية في مقدمتها، رسالة واضحة للنظام التركي المتهور الذي وقع بمشاكل ضخمة مع كافة دول المتوسط، بسبب أحلامه العدوانية غير المشروعة واحتلاله ليبيا، ورسائل إلى مختلف قوى الشر في المنطقة بأن هناك تعاونا فريدا وقويا بين دول المتوسط لمجابهة أي تحديات.

وأكد الدابي أن وقفة مصر القوية في وجه الأطماع التركية في ليبيا والمتوسط، قادرة على ردع أحلام الوالي العثماني والتزامه حدود بلده.

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