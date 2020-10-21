غرفة السياحة ترصد معوقات الإفراج الجمركي عن المركبات

طالبت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، من جموع الشركات بالتقدم إليها بالمعوقات التي تواجهها في تنفيذ خطوات الإفراج الجمركي عن المركبات السياحية.وقالت الغرفة، في منشور عمّم على جميع الشركات إنها ستقوم بعمل دراسة للوصول إلى أفضل النتائج التى ستفيد منظومة النقل السياحى بالقطاع الذي ستتضمّن تيسير الإجراءات على الشركات، بالتعاون مع وزارة المالية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات القطاع السياحى فى ضوء التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار ونظيرتها.أوضح المنشور أن سياسة الغرفة تنطلق من التواصل المستمر مع الشركات السياحية لاستطلاع آرائهم في المعوقات التي تواجه تقديم الأنشطة والخدمات السياحية بالصورة الأمثل لخدمة القطاع السياحي.