«الصحة العالمية»: موقف مصر الوبائي الأفضل في العالم (فيديو)

أكدت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن موقف مصر الوبائي جيد جدا إذا ماتم مقارنة الوضع بدول الإقليم أو دول العالم كله، متمنية استمرار الوضع في مصر وعدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا مثل ما حدث في دول العالم.

وقالت خلال تطبيق "سكايب"، ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن الزيادات بالعشرات في عدد الإصابات بفيروس كورونا لا تعد مشكلة وهناك ثبات واضح في عدد الإصابات بمصر.