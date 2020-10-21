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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان: المملكة تشهد انطلاقة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:06 م
الملك سلمان
الملك سلمان
محمد عمر
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أن الانتعاش الاقتصادي السليم للخروج من تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19"، لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقّق الإنصاف بين الجنسين وتوفرُ فرصًا مُمكنة للنجاح.

جاء ذلك خلال كلمة لخادم الحرمين الشريفين بختام "مجموعة تواصل المرأة 20" التابعة لمجموعة دول العشرين "G20"، والتي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبر الملك سلمان عن شكره لمجموعة تواصل المرأة 20 على عملهم المشهود خلال هذه الفترة الاستثنائية وحرصهم على إتمام أعمالهم بالرغم من الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف: "تفتخر المملكة بالعمل المميز لمجموعة تواصل المرأة 20 من خلال مساراتها المختلفة وترحب بتوصيات المجموعة في هذا المجال والتي تلائِم نهجها الشمولي في تمكين المرأة".

وقال العاهل السعودي إن الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، حيث تركز الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة وهي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

وأضاف: "في ظلّ اهتمامنا وتركيزنا على مجابهة وتجاوز هذه الجائحة، إلا أننا لا يجب أن ننسى التزاماتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة على المستوى الدولي، حيث إن تعزيز جاهزية دُولِنا لاقتصاد مستقبلي مشرق يتطلبُ نهجًا شموليًا لتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والتقنية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، وغيرها".

وأكد الملك سلمان أن المملكة انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية.

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