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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبراء: سيناريو أثيوبيا لتشغيل السد يزيد من تأثير سنوات الجفاف

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:23 م
الجفاف
الجفاف
وائل القمحاوى
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نظم المجلس العربي للمياه (AWC) والأكاديميّة العربية للمياه (AWA) الجلسة الفنية إدارة الفيضانات في أحواض الأنهار الدولية وسهول الفيضانات في المنطقة العربية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE) ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وجامعة الخرطوم بالسودان.

واستعرضت الجلسة الآثار المحتملة للفيضانات في أحواض الأنهار بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا كدَراسة حالة، إضافة إلى تسليط الضوء على احتياطات سلامة إدارة الفيضانات، والتأكيد على تدابير الحماية الاستباقية بديلًا عن تدابير الحماية التفاعلية.

كما ركز المحاضرون بشكل خاص على الدروس المستفادة من فيضانات عام 2020، التي غمرت مناطق واسعة من السودان هذا العام، ومناقشة آليات وفرص الإدارة التعاونية للحماية من مخاطر الفيضانات في أحواض المياه العابرة للحدود، حيث تم التأكيد بشكل خاص على دور الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية في تعزيز آليات إدارة الفيضانات بين البلدان المتشاطئة.

وأكد المتحدثون ومنهم وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج المياه بسيداري، والدكتور عابدين صالح بالمجلس العربي للمياه والخبير باليونسكو، أهمية استيعاب الدروس المستفادة من فيضان السودان سبتمبر 2020 حتى نتفادها في المنطقة العربية مع حُسن إدارة المياه العابرة للحدود هو حاضر ومستقبل الشعوب، وضرورة التكييف مع التغيرات المناخية والقدرة على التنبؤ بالفيضانات وفترات الجفاف الشديد، وكذلك ضرورة مشاركة البيانات والمعلومات والتنسيق بين الدول لتقليل آثار الفيضانات، وتعزيز المشاركة الشعبية لإدارة المياه في الأنهار عابر الحدود والشفافية.

كما تم استعراض تأثير الفيضانات على تصرفات النيل الأزرق والأبيض وسيناريوهات تشغيل سد النهضة، مشيرين إلى أن السيناريو الأثيوبي لتشغيل السد يزيد من حدة تأثير سنوات الجفاف، مطالبين بالتوسع في دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على زيادة الفيضانات، خاصة أن تأثير الجفاف قد يكون اكثر خطورة من تأثير الفيضانات، ويعتبر فيضان السودان الأخير أكبر كارثة مر بها السودان في العصر الحديث ويفوق تأثير فيضانات 1946 و1988، كما قد يكون فيضان الأمطار أكثر خطورة من فيضان الأنهار.

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