5 فوائد صحية لتمارين رفع القدمين على الحائط

- محاربة التوتر والأرق:

- تعزيز الدورة الدموية:

- التخفيف من تورم الأطراف:

- منع تشنجات العضلات:

- التخفيف من آلام الظهر:

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرا عن فوائد رفع الرجلين ففي الواقع كل أعضاء الجسم مترابطة، لذلك فإن رفع الرجلين له تأثير إيجابي على الصحة، وتسمى تلك الوضعية Legs Up the Wall وتعرف أيضًا بـViparota Karani، ولأفضل النتائج تمارس هذه الوضعية لمدة 15 دقيقة يوميًّا فهى تأثيرها على الصحة كالتالي:تساعد هذه الوضعية على الاسترخاء في نهاية اليوم وقبل الذهاب إلى النوم فهي تعمل على التخفيف من التوتر الناتج عن الضغوط اليومية وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على قدرة الأشخاص على النوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق.هذه الوضعية تساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم وتضمن وصول الأكسجين إلى باقي الأعضاء، فعند رفع القدمين إلى الحائط، يتدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم وبالتالي يصل الأكسجين إلى الدماغ والقلب بشكل أفضل ويقوم القلب بتوزيع الدم بطريقة أقوى إلى باقي الأعضاء.يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تورم القدمين نتيجة التحرك المستمر أو الرياضة، لذلك فإن رفع القدمين يوميًا يخفف من هذا التورم فبفضل تعزيز الدورة الدموية في الجسم، يتحسن تدفق الدم إلى الأطراف، وبالتالي يخفف التورم والالتهابات ومفيدة لمحاربة الدوالي ومنع الآلام الناتجة عنها.يحارب رفع القدمين تشنجات العضلات وتساهم في تمددها من خلال تعزيز مرونتها وتدفق الدم إليها، وتحسين ليونة المفاصل.لكل من يعانون من آلام الظهر، تساعد وضعية رفع القدمين يوميًا على التخفيف من هذه الآلام، فعند الاستلقاء على الظهر تتمدد العضلات وتستقيم فقرات العمود الفقري، ما يخفف من الضغط عليها والألم الناتج عنه.