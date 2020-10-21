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رئيس التحرير التنفيذي
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5 فوائد صحية لتمارين رفع القدمين على الحائط

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:28 م
تمارين رفع القدمين
تمارين رفع القدمين على الحائط
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرا عن فوائد رفع الرجلين ففي الواقع كل أعضاء الجسم مترابطة، لذلك فإن رفع الرجلين له تأثير إيجابي على الصحة، وتسمى تلك الوضعية Legs Up the Wall وتعرف أيضًا بـViparota Karani، ولأفضل النتائج تمارس هذه الوضعية لمدة 15 دقيقة يوميًّا فهى تأثيرها على الصحة كالتالي:

- محاربة التوتر والأرق:
تساعد هذه الوضعية على الاسترخاء في نهاية اليوم وقبل الذهاب إلى النوم فهي تعمل على التخفيف من التوتر الناتج عن الضغوط اليومية وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على قدرة الأشخاص على النوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق.

- تعزيز الدورة الدموية:
هذه الوضعية تساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم وتضمن وصول الأكسجين إلى باقي الأعضاء، فعند رفع القدمين إلى الحائط، يتدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم وبالتالي يصل الأكسجين إلى الدماغ والقلب بشكل أفضل ويقوم القلب بتوزيع الدم بطريقة أقوى إلى باقي الأعضاء.

- التخفيف من تورم الأطراف:
يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تورم القدمين نتيجة التحرك المستمر أو الرياضة، لذلك فإن رفع القدمين يوميًا يخفف من هذا التورم فبفضل تعزيز الدورة الدموية في الجسم، يتحسن تدفق الدم إلى الأطراف، وبالتالي يخفف التورم والالتهابات ومفيدة لمحاربة الدوالي ومنع الآلام الناتجة عنها.

- منع تشنجات العضلات:
يحارب رفع القدمين تشنجات العضلات وتساهم في تمددها من خلال تعزيز مرونتها وتدفق الدم إليها، وتحسين ليونة المفاصل.

- التخفيف من آلام الظهر:
لكل من يعانون من آلام الظهر، تساعد وضعية رفع القدمين يوميًا على التخفيف من هذه الآلام، فعند الاستلقاء على الظهر تتمدد العضلات وتستقيم فقرات العمود الفقري، ما يخفف من الضغط عليها والألم الناتج عنه.

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