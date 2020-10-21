محمد كريم يتعرض لحادث سير مروع فى أمريكا (صور)

تعرض الفنان محمد كريم، لحادث سير مروع خلال تواجده في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، حيث قام بنشر عدة صور من الحادث عبر حسابه بموقع "فيس بوك".وعلق كريم على الصور قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيئ جبلي، واتجاهين".وتابع: "أنا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير، أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنية، دعواتكم".ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة قد حققها فيلمه العالمي A Score To Settle بدور العرض السينمائية في الشرق الأوسط مع نيكولاس كيدج.