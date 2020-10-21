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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى له منذ عامين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:22 م
سيد ابراهيم
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قفز سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال التعاملات المسائية، الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ عامين وذلك تزامناً مع انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة نيقوسيا بقبرص والتى تناولت عددًا من القضايا من أهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط.

وكسر سعر الغاز الطبيعي حاجز الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حسب بورصة نيويورك التجارية، وذلك لأول مرة منذ عامين لتسجّل العقود الآجلة للغاز الطبيعي 3.032 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز، إضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

من ناحيته، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة إن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي اليوم لأعلى مستوى له منذ عامين يرجع إلى 3 أسباب وهى أن الدول المستوردة للغاز بدأت بالفعل فى شراء الغاز لعملية التخزين لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثانية من كورونا وخاصة فى دول الاتحاد الأوربي التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز، وكان من أهم أسباب الشراء دعم الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي اليوم خلال زيارته لـ"قبرص" للمشاركة فى القمة الثلاثية، من خلال إمكانية تصدير شحنات من الغاز المسال مباشر من مصر خلال الفترة الحالية، خاصة أن فصل الشتاء بدأ فى دول الاتحاد الأوروبي بشكل قاس جدًا، ما يتطلب شراء كميات كبيرة من الغاز وتخزينه لعمليات التدفئة وتداعيات الموجة الثانية من كورونا.

أضاف القليوبي، لـ"الدستور"، أن السبب الثاني لارتفاع سعر الغاز الطبيعي يرجع إلى الارتفاع الطفيف في أسعار النفط الخام إلى أكثر من 42 دولار للبرميل، وذلك نتيجة الطلب الآن على المخزون الاستراتيجي للدول المستوردة للنفط، كما أدى إلى لجوء الاتحاد الأوروبي لعمليات الاستيراد من الخليج العربي وأندونيسيا وأنجولا.

أما السبب الثالث، وهو الطلب على القيمة المضافة للغاز الطبيعي وخاصة فى الاستثمارات القبرصية واليونانية فى مجال الزراعة والتى تستهدف إقامة مصانع للأسمدة لدعم الزراعة، ما يتطلب استيراد كميات كبيرة من الغاز لإقامة هذه المصانع، وجاء ذلك خلال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان والاستفادة من الغاز المصري لهذه الاستثمارات.

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