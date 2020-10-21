يحيى الفخرانى يواصل تصوير «نجيب زاهى زركش»

يواصل النجم الكبير يحيى الفخراني، تصوير مسلسله الجديد " نجيب زاهي زركش". والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل.المسلسل هو التعاون رقم خمسة بين الفخراني والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس، وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.وكان كاتب العمل عبدالرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبا ومطالبا بإمساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.المسلسل لن يكون صعيديا بل عملا كوميديا اجتماعيا، وأكد عبدالرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبدالرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.