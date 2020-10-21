قطاع الأعمال: فكرة بيع نادي غزل المحلة غير مطروحة وخطة لتطوير فريق الكرة

نشرت بعض المواقع الإلكترونية تصريحًا منسوبًا للكابتن خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز بشأن بيع النادي.وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.واستقبل الوزير المدير الفني للنادي السبت الماضي في مكتبه حيث طلب منه عرض طلباته للموسم الجديد من زيادات في عقود اللاعبين والجهاز الفني بمناسبة الصعود، مشددًا على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.كما استعرض الوزير رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بالنادي على أسس علمية ومستدامة.وشرح الوزير أن التطوير سيشمل فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة ١٥ سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز وكذلك إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، وهو ما كان الوزير قد أعلن عنه في أكثر من مداخلة تلفزيونية، كما تم تعريف المدير الفني بخَبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.حضر الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، كما تم في اجتماع لاحق نقل نفس الصورة لـ أحمد عمرو رئيس شركة غزل المحلة ومجلس إدارة النادي وحسام عزو ومجدي الألفي عضويّ مجلس الإدارة، حيث وعد رئيس شركة غزل المحلة رئيس النادي ورئيس الشركة القابضة بتوفير المكافآت في الاحتفالية المقامة لتكريم الفريق يوم الجمعة 30102020.