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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجراءات غلق باب التصويت بانتخابات المصريين في الخارج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:09 م
انتخابات المصريين
انتخابات المصريين في الخارج
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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انتهت، منذ قليل، عمليات تصويت المصريين بالخارج في 124 دولة، خلال اليوم الأول للانتخابات البرلمانية والتي تستمر لمدة 3 أيام حتي التاسعة من مساء الجمعة المقبل.

وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فإنه فى نهاية كل يوم من الأيام المحددة لاستقبال خطابات التصويت يحرر رئيس اللجنة محضرا بإجراءات غلق الصناديق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر فى مظروف.

كما يتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر اللجنة بمقر اللجنة الذى يغلق بصورة آمنة ويعين عليه حراسة، على أن تبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع، ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة، وبدء عمليات التصويت.

يشار إلى أنه يسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

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