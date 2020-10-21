انعقاد الاجتماع الدوري لمديري المطارات لمتابعة خطة التطوير

عقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، الاجتماع الدوري لمديري المطارات، موضحًا أهمية هذا الاجتماع الدورى للحفاظ على التواصل الدائم بين المطارات والقطاعات المختلفة المعنية بمتطلبات كل مطار، ما يؤدى إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المطروحة والاستفادة من جميع الأفكار والمقترحات التى تصب فى نهاية الاجتماع فى المصلحة العامة للشركة.واستعرض قطاع المطارات الحركة الجوية فى المطارات وتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد عليها مقارنة بعام ٢٠١٩ للوقوف على الوضع الحالى بالنسب الدقيقة وحساب تأثير الأزمة على قطاع الطيران، ووضع الخطط التى تمكن الشركة من التعافى من أثار الأزمة عن طريق الاعتماد على تذليل العقبات التى تواجه المطارات بالجهود الذاتية وتقليل النفقات.وأكد محجوب أهمية الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التى لا غنى عنها لكل مطار لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة، وكذلك تذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من أعمال التطوير حيث شهدت الفترة السابقة أكبر قدر من تنفيذ المشاريع المعلقة واستغلال فترة ركود الحركة الجوية فى سرعة إنهاء تلك المشاريع وكذلك متابعة خطوات التنفيذ من قبل جميع مديرى المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بالاهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.ووجه محجوب مديري المطارات بإعداد خطة مسبقة لمواجهة سيناريو سوء الأحوال الجوية والاستعداد الجيد لجميع الاحتمالات، كما أكد ضرورة الإلتزام بعمل تحليل pcr للركاب القادمين لمطارتنا، وذلك للحفاظ على الركاب والعاملين الذين هم ركيزة أساسية للشركة ويجب الحرص على تدريبهم التدريب الأمثل.كما أوضح قرب بدء التشغيل الفعلى للمطارات الجديدة والتى تتطلب عمالة فنية مدربة جيدا لضمان تشغيل ناجح يضيف لنجاح منظومة العمل، وقد تم خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التى واجهت كل المطارات ومن المخطط أن ينعقد هذا الاجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون وصولًا للحلول المثالية.