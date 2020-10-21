يوسف أيوب: «هيكل» أراد التقاط صورة.. لم يكن لديه نية للحوار مع الصحفيين

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، إن ما حدث اليوم من نشر صفحة وزارة الدولة للإعلام صور له ولآخرين من كاميرات المراقبة أثناء دخولهم الوزارة، تؤكد أنه لم يكن لديه نية للحوار وإنما أراد التقاط "صورة".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما حدث لي للحقائق، وصورة سيئة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي تحول لمدة خصبة لمهاجمة الإعلام الوطني".