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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:00 م
سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه
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أقام سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، مساء اليوم الأربعاء، حفل استقبال على شرف فرقة "بجاد دو لان- بيهويه" التابعة للقوات البحرية الفرنسية التي تقوم حاليا بزيارة إلى مصر.

ورحب السفير - في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة - بالفرقة الفرنسية التابعة للبحرية الوطنية، وهي فرقة من مقاطعة بروتان والتي تقوم بجولة في مصر، في أول زيارة خارجية بعد وباء جائحة كورونا.

وتقوم الفرقة الموسيقية بزيارة إلى مصر في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، في إطار جولة موسيقية سيقدم خلالها أفراد هذه الفرقة عروضهم في أجمل المواقع المصرية.

وتساهم هذه الفرقة منذ 1952 في نشر إشعاع البحرية الفرنسية من خلال حفلاتها الموسيقية في فرنسا كما في جميع أنحاء العالم.

وسيعزف أعضاء هذه الفرقة، الذين يتجاوز عددهم الثلاثين فردا، على آلاتهم (النفخ والإيقاع) كي يؤدوا بكل فخر المقطوعات الموسيقية التقليدية المرتبطة بإقليم البروتاني الفرنسي.

ومن المتوقع أن تؤدي الفرقة حفلاتها بأهرامات الجيزة وبالقلعة بالقاهرة وبقلعة الإسكندرية وأيضا بدار أوبرا القاهرة، لتسليط الضوء على التراث الموسيقي الثري بإقليم البروتاني ولإحياء تقاليده.

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