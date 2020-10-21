حنان مطاوع تبدأ تصوير «ورد» مطلع ديسمبر المقبل

تعقد الفنانة حنان مطاوع هذه الفترة جلسات عمل يومية مع المخرج شادي أبو شادي، للوقوف على آخر تفاصيل مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم مبدئي "ورد"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، إن حنان مطاوع سوف تنطلق في تصوير مسلسلها الجديد مطلع شهر ديسمبر المقبل، بعد أن تقف على التفاصيل الأخيرة لأبطال مسلسلها الذي يشهد بطولتها الكاملة في عالم الدراما الرمضانية.وعرض مؤخرًا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات.